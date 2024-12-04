В центре Рязани случилась массовая потасовка
На кадрах видно, как несколько человек начинают драку, один из мужчин подбегает к другому с перцовым баллончиком. Позже к мужчинам подбежали силовики.
В центре Рязани случилась массовая потасовка. Видео с места публикует издание «7инфо».
Инцидент произошел в среду, 4 декабря, на улице Вознесенской.
На кадрах видно, как несколько человек начинают драку, один из мужчин подбегает к другому с перцовым баллончиком. Драку остановили силовики.
Подробности случившегося пока не установлены.
Ранее в центре Рязани заметили сотрудников силовых структур.