В Башкирии муж убил жену из ревности и покончил с собой

В Башкирии муж убил жену из ревности и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, ссора между парой началась в гараже, куда 36-летний Артур позвал Лилию для разговора. Разъяренный мужчина стал избивать женщину, затем надел ей петлю на шею и повесил. После этого убийца покончил с собой.

Тела родителей обнаружила их 14-летняя дочь. Девочка проснулась ночью и, не увидев маму и папу в комнате, пошла их искать. Зайдя в гараж она обнаружила их трупы. Девочка позвонила в полицию.

У пары осталось трое маленьких детей.