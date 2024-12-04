Стали известны подробности атаки БПЛА на Дягилево

Дроны ликвидировали, самолеты своевременно перевели в безопасное место. Есть незначительные повреждения на земле.

Стали известны подробности атаки БПЛА на Дягилево. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, дроны ликвидировали, самолеты своевременно перевели в безопасное место. Есть незначительные повреждения на земле.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над территорией Рязанской области четыре беспилотника.

Момент взрыва попал на видео.