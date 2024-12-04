Стали известны подробности атаки БПЛА на Дягилево
Дроны ликвидировали, самолеты своевременно перевели в безопасное место. Есть незначительные повреждения на земле.
Стали известны подробности атаки БПЛА на Дягилево. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Mash».
По информации портала, дроны ликвидировали, самолеты своевременно перевели в безопасное место. Есть незначительные повреждения на земле.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над территорией Рязанской области четыре беспилотника.
Момент взрыва попал на видео.