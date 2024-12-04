СМИ: у Трампа есть три плана по урегулированию конфликта на Украине

Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.

У Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным издания, планы выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.

Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США.

План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.

Предложение Вэнса может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.

Аналитики и бывшие сотрудники органов нацбезопасности США считают, что некоторые элементы этих предложений «столкнутся с сопротивлением» со стороны Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего"плана победы".