Силовики задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

Задержанные были членами секты признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева*.

Силовики задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, задержанные были членами секты признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева*.

Отмечается, что фигуранты помогали скрываться одному из членов группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

При обыске квартир подозреваемых полиция нашла оружие и боеприпасы.

*признан террористом и экстремистом на территории РФ