Силовики задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
Задержанные были членами секты признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева*.
Силовики задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает «Газета.ру».
По данным издания, задержанные были членами секты признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева*.
Отмечается, что фигуранты помогали скрываться одному из членов группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.
При обыске квартир подозреваемых полиция нашла оружие и боеприпасы.
*признан террористом и экстремистом на территории РФ