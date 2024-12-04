SHOT: актрису Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом
Авторы инициативы утверждают, что спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает исключительно за границей и там же делает политические заявления.
Актрису Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки России. Об этом сообщает SHOT.
Авторы инициативы утверждают, что спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает исключительно за границей и там же делает политические заявления.
Свое обращение общественники направили в Минюст.