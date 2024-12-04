Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-1°
Чтв, 05
-3°
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 104.24 -1.95 05/12
ЦБ EUR 110.2 -1.82 05/12
Нал. USD 103.00 / 103.00 04/12 18:30
Нал. EUR 108.70 / 110.00 04/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
7 608
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
7 976
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
10 742
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
15 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря
Под отключения попали детские сады и школы.

Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 5 декабря, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Братиславская, дома №№ 1-17 (нечетная сторона);
  • улица Гоголя, дома №№ 3-39 (нечетная сторона), 4- 36 (четная сторона) с корпусами, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В.Ф.Бобылева), 37-а (МБДОУ Детский сад № 136);
  • улица Островского, дома №№ 3-17 (нечетная сторона), 4-16 (четная сторона), 4 (МБДОУ Детский сад № 160), 15-а (МБДОУ Детский сад № 12);
  • улица Полетаева, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона) с корпусами, стр. 14 (МБОУ Гимназия № 5);
  • улица Толстого, дома №№ 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 14/19;5 (МБОУ Школа № 37);
  • улица Чернышевского, дома №№ 3, 4, 6, 6-а, 8, 8а, 10, 16, 16-а (ОГБПОУ РСК), 7, 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).