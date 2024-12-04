Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря
Под отключения попали детские сады и школы.
Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В четверг, 5 декабря, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Братиславская, дома №№ 1-17 (нечетная сторона);
- улица Гоголя, дома №№ 3-39 (нечетная сторона), 4- 36 (четная сторона) с корпусами, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В.Ф.Бобылева), 37-а (МБДОУ Детский сад № 136);
- улица Островского, дома №№ 3-17 (нечетная сторона), 4-16 (четная сторона), 4 (МБДОУ Детский сад № 160), 15-а (МБДОУ Детский сад № 12);
- улица Полетаева, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона) с корпусами, стр. 14 (МБОУ Гимназия № 5);
- улица Толстого, дома №№ 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 14/19;5 (МБОУ Школа № 37);
- улица Чернышевского, дома №№ 3, 4, 6, 6-а, 8, 8а, 10, 16, 16-а (ОГБПОУ РСК), 7, 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).