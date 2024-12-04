Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря

Под отключения попали детские сады и школы.

Шесть рязанских улиц останутся без холодной воды 5 декабря. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 5 декабря, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: