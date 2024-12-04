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Рязанские «бережливцы» посетили ведущий корпоративный университет страны

Сотрудники Рязанского радиозавода, участника нацпроекта «Производительность труда», и компании «Оптический дом», участника региональной части нацпроекта, побывали на экскурсии в Корпоративном университете Сбербанка ― СберУниверситете.

Экскурсия стала подарком командам рязанских предприятий, которые заняли призовые места в региональном турнире по «Фабрике офисных процессов».

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса они побывали в главном кампусе, расположенном в подмосковной Истре, узнали о производственной системе Сбера, построенной на принципах бережливого производства, прошли обучение по двум образовательным программам. Как отметили эксперты РЦК, посещение одного из самых «бережливых» предприятий страны поможет рабочим увидеть новые направления и возможности развития, найти точки роста.

«Сбербанк дает мощный импульс модернизировать производственную систему, мотивировать сотрудников на развитие, создать для этого необходимые условия. Тренинги по личностному росту, которые мы сегодня посетили, позволили по-новому взглянуть на себя в профессиональном плане. Было полезно увидеть и проанализировать опыт большой компании, взять пару приемов себе на вооружение», ― поделилась впечатлениями об экскурсии заместитель генерального директора по персоналу компании «Оптический дом» Ирина Власова.