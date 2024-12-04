Рязанцы снова пожаловались на обшарпанный коридор между корпусами больницы № 11

В минздраве пояснили что это технический коридор между двумя корпусами. Он предназначен для трубопровода.

Рязанцы снова пожаловались на отсутствие ремонта в детском инфекционном отделении «Городской больницы № 11». Фото с детьми, которые идут на рентген по обшарпанному коридору, прислали в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Вот так дети ходят на рентген. Мрак и ужас. Позор», — написала рязанка.

В минздраве ответили на комментарий, пояснив, что сфотографированное помещение — это технический коридор между двумя корпусами. Он предназначен для трубопровода. По словам министерства, родителям пациентов предложили пройти на рентген в главный корпус через переход в сопровождении сотрудника либо традиционно через улицу самостоятельно.

«Руководство лечебного учреждения приняло во внимание ваше сообщение и в дальнейшем пациенты будут пользоваться общепринятым путем передвижения. Берегите себя», — отметили в ведомстве.

Информацию о том, когда планируется ремонт помещения и планируется ли вообще, в ведомстве не озвучили.

Напомним, рязанцы жаловались на состояние детского инфекционного отделения. На кадрах видео, которое прислал читатель РЗН. Инфо, были видны обшарпанные голые стены, вода на полу и деревянные доски, положенные для передвижения по коридору. Это тот же коридор, на который оставили жалобу в комментариях губернатора.

Позднее региональный минздрав назвал состояние отделения удовлетворительным.