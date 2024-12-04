Рязанцы рассказали о сроках закупки новогодних подарков

Большинство предпочитают приобретать их заранее.

Рязанцы рассказали о сроках закупки новогодних подарков. Информацию опубликовал сервис Superjob.

Большинство респондентов приобретают их заранее. 26% делают это спонтанно, 20% — за 2—3 недели, 14% — за месяц до Нового года и 5% ‑ за несколько месяцев до предстоящего праздника. 24% ничего не покупают. Женщины чаще всего занимаются предпраздничной закупкой. Причем стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.