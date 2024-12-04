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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Ресурса не будет из-за ремонта на водопроводе 4 декабря.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на водопроводе 4 декабря до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • ул. Животноводческий проезд с 2 по 40 дом (частный сектор);
  • ул .Бирюзова 9/23;
  • ул Станкозаводская 25, 27.

До 12:00 холодную воду отключат по адресам:

  • ул. Горького, д. 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), д. 74, 76, 78, 80, 86;
  • ул. Попова, д. 18, д.22/51:
  • ул. Радиозаводская, д.11/27.

До 15:00 отключение планируется на ул. Зубковой, д. 26, 26 корп.1.