Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

Ресурса не будет из-за ремонта на водопроводе 4 декабря.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на водопроводе 4 декабря до 17:00 ресурса не будет по адресам:

ул. Животноводческий проезд с 2 по 40 дом (частный сектор);

ул .Бирюзова 9/23;

ул Станкозаводская 25, 27.

До 12:00 холодную воду отключат по адресам:

ул. Горького, д. 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), д. 74, 76, 78, 80, 86;

ул. Попова, д. 18, д.22/51:

ул. Радиозаводская, д.11/27.

До 15:00 отключение планируется на ул. Зубковой, д. 26, 26 корп.1.