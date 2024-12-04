Рязанцам, чьи дома повредили обломки БПЛА, окажут помощь

В домах не повреждены системы отопления, электро- и водоснабжения. Все жители остаются в своих жилищах.

Рязанцам, чьи дома повредили обломки БПЛА, окажут помощь. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что глава администрации Кораблинского округа Нина Объедкова выезжала на место ЧП.

Она сообщила, что в домах не повреждены системы отопления, электро- и водоснабжения. Все жители остаются в своих жилищах.

«Окна закупим и поставим там, где это необходимо. Жителям, которым нанесен ущерб, соцзащита выплатит материальную помощь. Поможем каждому, кто в этом нуждается», — написала Объедкова.

Напомним, над регионом утром 4 декабря сбили четыре украинских беспилотника.