Руспродсоюз рассказал о росте цен на товары в России

Сильнее всего подорожали сметана, яблоки и мороженая рыба.

Руспродсоюз рассказал о росте цен на товары в России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сильнее всего подорожали сметана, яблоки и мороженая рыба. Цены с начала года выросли на 18%.

Также на 17,5% подорожало молоко и на 9,9% творог. Из мяса больше всего прибавила в цене говядина — 583 рубля за килограмм (+13,1%). Курица наоборот сбавила в цене на 7,5% — 214,5 рублей за килограмм.