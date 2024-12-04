Российских школьников предложили проверять на склонность к экстремизму

Школьников могут обязать проходить социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности.

Российских школьников предложили тестировать на склонность к деструктивным действиям. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект поправок к законодательству.

Как указано в публикации, школьников могут обязать проходить социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. По данным издания, авторы инициативы считают, что процедура должна быть обязательной и не зависеть от желания родителей.

Уточняется, что Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть предложения.