Российская модель погибла на тайском острове перед свадьбой

Российская модель погибла на тайском острове перед свадьбой. Об этом сообщили в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

Пара приехала, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц. За несколько дней до торжества 24-летняя девушка захотела побыть одна на смотровой площадке.

На побережье был сильный шторм, невесту смыло волной со скалы. Это заметили другие туристы и вызвали береговую охрану, но они не смогли помочь.

47-летний будущий супруг о гибели девушки узнал из новостей.