Responsible Statecraft: Киев признает, что не выиграет эту войну военным путем

Отмечается, что Украина может потерять еще больше территорий.

Киев признает, что не выиграет эту войну военным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Responsible Statecraft.

Отмечается, что новый тон высказываний президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Киев «признает, что не выиграет эту войну военным путем. Необходимо начать переговоры об урегулировании, прежде чем они потеряют еще больше территорий».