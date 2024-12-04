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Рецидивиста из Рязанской области задержали за серию краж
Он похитил три смартфона из магазина и телевизор из арендованной квартиры. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Рецидивиста из Рязанской области задержали за серию краж. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился работник торговой точки на окраине города и рассказал, что из магазина похитили три смартфона. Дверь была взломана, гаджеты забрали из витрины.

Оперативники нашли свидетелей, которые накануне вечером после закрытия видели у входа в торговое помещение мужчину. По полученному описанию внешности полицейские выяснили, что к краже причастен 24-летний житель Рязанской области. Ранее его неоднократно судили за кражи.

Мужчина уехал в столичный регион, где его задержали с помощью местных правоохранителей.

Выяснилось, что злоумышленник также причастен к краже телевизора из арендованной квартиры в областном центре.

По предварительной информации, рецидивист переехал жить в Рязань. Он пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и совершал хищения, чтобы купить запрещенные препараты. Взломав дверь магазина, рецидивист похитил три смартфона, которые позже сбыл случайным знакомым. Украв телевизор из арендованной квартиры, нарушитель предположил, что его могут разыскать и попытался скрыться в соседнем регионе.

В отношении рязанца возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.