Прокуратура внесла представление и.о. главы Кораблинского района за отсутствие воды у жителей

В настоящее время водоснабжение восстановлено.

Прокуратура внесла представление и.о. главы Кораблинского района за отсутствие воды у жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на перекрестке улиц Школьная и Маяковского произошел прорыв трубы уличного водопровода, что привело к аварийному отключению водоснабжения в городе Кораблино.

В связи с несвоевременным началом проведения ремонтных работ аварийной службой, а также длительным отсутствием водоснабжения у населения, прокуратура района внесла представления и.о. главы администрации района и директору предприятия «Кораблиносервис».

В настоящее время водоснабжение восстановлено.