Прокуратура нашла нарушения в работе ФАПа под Рязанью

Прокуратура района внесла представление главному врачу ГБУ РО «Рыбновская РБ».

Прокуратура нашла нарушения в работе ФАПа под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В селе Ходынино в Рыбновском районе входная группа фельдшерско-акушерского пункта не соответствовала требованиям законодательства. В частности, вход в задание не был оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала.

Прокуратура района внесла представление главному врачу ГБУ РО «Рыбновская РБ».