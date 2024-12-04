Производство какао и шоколада в Рязанской области выросло на девять процентов

За 10 месяцев 2024 года предприятия Рязанской области выпустили 15,2 тысяч тонн шоколада и какао-продуктов. Отмечается, что это на девять процентов больше, чем в 2023 году.

Производство какао и шоколада в Рязанской области выросло на девять процентов. Об этом сообщил Рязаньстат на своей странице во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, за 10 месяцев 2024 года предприятия Рязанской области выпустили 15,2 тысяч тонн шоколада и какао-продуктов. Отмечается, что это на девять процентов больше, чем в 2023 году.