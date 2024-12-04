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Общественники предложили компенсировать россиянам пропуск корпоративов
Они считают, что это поможет поддержать социально значимые группы и улучшить моральный климат в компаниях. Такой подход, по их словам, дает право выбора без давления.

Общественники предложили компенсировать россиянам пропуск корпоративов. Об этом пишет Life.

Общественное движение «Зов народа» предлагает выплачивать премии тем, кто вместо корпоративов предпочитает домашний уют и любимый сериал.

Они считают, что это поможет поддержать социально значимые группы и улучшить моральный климат в компаниях. Такой подход, по их словам, дает право выбора без давления.