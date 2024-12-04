Многодетные родители смогут не платить за место на платных парковках Рязани

В администрации рассказали, что с 4 декабря всем многодетным семьям РФ предоставлено право на бесплатную парковку одного автомобиля на платном парковочном пространстве Рязани.

Многодетные родители смогут не платить за место на платных парковках Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации рассказали, что с 4 декабря всем многодетным семьям РФ предоставлено право на бесплатную парковку одного автомобиля на платном парковочном пространстве Рязани.

Получить парковочное разрешение можно через портал «Госуслуги» или посетив любое отделение МФЦ.