Минпромторг предложил допускать к работе на тяжелом производстве с 16 лет

На рабочем месте должны будут обеспечить безопасные условия труда.

Минпромторг предложил допускать к работе на тяжелом производстве с 16 лет. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве считают, что стоит дополнить статью 265 Трудового кодекса РФ положением, о возможности работодателя принимать решение об использовании труда несовершеннолетних, но лиц не моложе 16 лет на включенных в перечень работах, «при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ».