Малков подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с РЖД

Подписи на документе поставили губернатор Павел Малков и начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Валерий Танаев.

В среду, 4 декабря, состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Рязанской области и ОАО «Российские железные дороги». Подписи на документе поставили губернатор Павел Малков и начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Валерий Танаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что соглашение будет реализовано в течение ближайших трех лет. Оно предполагает совместную работу, направленную на дальнейшее совершенствование качества пассажирских и грузовых перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения на переездах. Также продолжится взаимодействие в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации и программ социально-экономического развития Рязанской области.

«РЖД — это команда профессионалов, с которыми мы конструктивно взаимодействуем по всем направлениям. Многое уже сделано, и жители области видят позитивные изменения. Будем вместе развивать транспортное сообщение. Рязань становится все более популярной в туристическом плане, сами рязанцы активно пользуются услугами РЖД. Развитие железнодорожного сообщения — важное условие для успешной работы предприятий. Для инвесторов это во многом определяющий фактор выбора территории под реализацию проекта. В этом направлении также конструктивно взаимодействуем. В Соглашении вся эта работа имеет продолжение», — - отметил Павел Малков.

«Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим Соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозки пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям», — сказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Он также отметил роль ОАО «РЖД» как ответственного работодателя, обеспечивающего стабильную зарплату, ее регулярную индексацию и соцгарантии работникам. Он передал Павлу Малкову благодарность от генерального директора — Председателя Правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова за внимание, которое уделяется развитию железнодорожной отрасли в регионе.

В настоящее время на территории Рязанской области курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 — поездов пригородного сообщения, в том числе три пары «Экспрессов». За 11 месяцев текущего года поездами дальнего следования было отправлено свыше 775 тыс. человек, пригородным сообщением воспользовались порядка 2400 тыс. человек. Погрузка составила 9,3 млн тонн, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Основные виды грузов: нефть и нефтепродукты, зерно.