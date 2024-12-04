Капитал предложил рязанцам рассрочку без переплат
Рассрочка позволит платить гибкими, комфортными платежами и обойти стороной постоянные переплаты процентов банку, полностью сохраняя сбережения.
Теперь вы можете планировать свои финансы наперед — с Капитал вам не нужно годами копить на первоначальный взнос.
Также вы не потратите лишние деньги на ежегодные траты по страховке жизни и недвижимости. В рассрочке Капитала они не нужны.
Рассрочка предоставляется на квартиры в сданных домах.
«Рассрочка от Капитала — это воплощение удобства, простоты и выгоды. Оставьте ипотеку в прошлом и откройте двери в мир беззаботного владения собственным жильем», — добавили в пресс-службе застройщика.