Городские службы Рязани перевели в усиленный режим из-за непогоды

Дирекция благоустройства города осуществляет обработку дорог и тротуаров реагентом.

Городские службы Рязани перевели в усиленный режим из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Он отметил, что дирекция благоустройства города осуществляет обработку дорог и тротуаров реагентом.

«Поручил префектурам в оперативном режиме отработать с управляющими компаниями взаимодействие по обработке дворовых территорий и междворовых проездов», — написал Артемов.

Он обратился в рязанцам и попросил их соблюдать правила безопасности.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. В регионе ожидается гололед, на дорогах гололедица, небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и снега.