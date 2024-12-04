Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Днем 4 декабря, с сохранением до конца суток, на территории области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и снега.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Днем 4 декабря, с сохранением до конца суток, на территории области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и снега.
Жителей призвали быть осторожными.