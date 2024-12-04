Baza: Такер Карлсон возьмет интервью у главы МИД России Сергея Лаврова

Американский журналист прибыл в Россию.

Такер Карлсон возьмет интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Baza».

Американский журналист прибыл в Россию. По его мнению, ядерный конфликт ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ из-за разрыва связей.

Карлсон добавил, что в течение года безуспешно пытался провести интервью с Владимиром Зеленским. Американское посольство в Киеве не дало такой возможности.

Цель визита журналиста — помочь американцам узнать, как близко мир подошел к ядерному конфликту, возможен ли мир с приходом Трампа, возможен ли разворот России от Китая снова в сторону Запада.

Отмечается, что интервью будет опубликовано в ближайшее время.