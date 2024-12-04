Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нападения собаки на рязанца

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нападения безнадзорной собаки на рязанца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ и социальных сетях сообщалось, что 1 декабря в областном центре около школы животное набросилось на мужчину и укусило за ногу. Потерпевший избежал серьезных ранений благодаря верхней одежде.

Региональный следком организовал процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Напомним, на рязанца около школы № 37 напала собака.