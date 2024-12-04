Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь Года семьи

Ее номинал — три рубля.

Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь Года семьи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Номинал — три рубля. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Тираж монеты — три тысячи штук. Она изготовлена качеством «пруф».

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 рубля», дата «2024 г.», обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне — цветное изображение официального логотипа «Год семьи 2024» на фоне элемента паттерна, разработанного к году семьи и выполненного в технике лазерного матирования.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отмечается в сообщении.