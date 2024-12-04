АвтоВАЗ запланировал выпустить полмиллиона машин в 2025 году

Несмотря на рост ключевой ставки, повышения цен не ожидается. Однако изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортной компонентной базы.

АвтоВАЗ запланировал выпустить полмиллиона машин в 2025 году. Об этом, в среду, 4 декабря пишут «Известия» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«500 тысяч автомобилей, это бюджет и производственный план, утвержденный Советом директоров», — отметил глава АвтоВАЗа.

Он отметил, что план может поменяться. По словам Соколова, на данный момент продажи автомобилей во всех сегментах падают, однако он отметил, что продукция LADA держится в трендах. Глава компании добавил, что по сравнению с 2023 годом в текущем ситуация находится в плюсе, но также автокомпания готовится к непростому 2025 году.

Несмотря на рост ключевой ставки, повышения цен не ожидается. Однако изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортной компонентной базы.