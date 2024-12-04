45-летний рязанец фиктивно прописал мигрантов у себя дома

Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

45-летний рязанец фиктивно прописал мигранта у себя дома. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Полицейские установили, что 45-летний рязанец прописал у себя дома улице Луговой четырех граждан стран Средней Азии в возрасте от 24 до 29 лет. Фактически мигранты проживали в другом месте.

В отношении злоумышленника возбудили четыре уголовных дела по статье 322.3 УК РФ. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.