45-летний рязанец фиктивно прописал мигрантов у себя дома
Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
45-летний рязанец фиктивно прописал мигранта у себя дома. Об этом в среду, 4 декабря,
Полицейские установили, что 45-летний рязанец прописал у себя дома улице Луговой четырех граждан стран Средней Азии в возрасте от 24 до 29 лет. Фактически мигранты проживали в другом месте.
В отношении злоумышленника возбудили четыре уголовных дела по статье 322.3 УК РФ. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.