Знакомый погибшего в Рязани студента заявил о потерях в памяти в день его смерти

Знакомый найденного в пруду Новопавловской рощи марокканского студента заявил о потерях в памяти в день его смерти. Об этом пишет местная «Новая газета» со ссылкой на брата погибшего Мехди Эль-Мшиши.

«Адиль в тот день ушел из общежития с парнем, тоже марокканцем, с которым он познакомился в самолете. Что было дальше, единственный свидетель гибели брата, с его слов, не помнит. Так он сказал следователю. Я лично переводил его показания по телефону, так как он плохо знает русский», — заявил Мехди Эль-Мшиши.

Брат погибшего отмечает, что знакомый потерял память во время прогулки, а «очнулся в грязи» и один вернулся в общежитие.

Ранее сообщалось, что знакомого должны были проверить на полиграфе. Также брат погибшего посетовал на то, что СК отказался возбуждать уголовное дело.