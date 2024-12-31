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Стали известны подробности гибели рязанского волонтера

Стали известны подробности гибели рязанского волонтера Ильи Корякина. Об этом сообщила липецкая ГАИ.

30 декабря на дороге Хлевное-Липецк водитель «Газели» 1960 года рождения выехал на встречку и столкнулся «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1988 года рождения, после этого грузовик врезался в фуру.

Водители «Газели» и «Лады Ларгус» погибли на месте до приезда скорой помощи. Два пассажира 1982 и 1965 годов рождения из «Ларгуса» попали в больницу. Первый позже скончался.

Напомним, среди погибших был Илья Корякин. Мужчина возглавлял рязанскую региональную благотворительную организацию «Доброволец», делал очень много для помощи Донбассу.