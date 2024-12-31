Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигрантов в рязанской маршрутке

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки мигрантов в рязанской маршрутке. Об этом 31 декабря пишет инфоцентр следкома.

Отмечается, что 27 декабря в Рязани группа пьяных мигрантов из Узбекистана устроила драку в салоне автобуса, в ходе которой мужчины упали на женщину с ребенком. Мальчик испугался, у рязанки диагностирован ушиб. Отмечается, что фигуранты не реагировали на замечания водителя общественного транспорта и не прекращали противоправные действия.

Ранее драка попала на видео: