В рязанском минздраве рассказали, как правильно вызвать скорую помощь
Новогодние праздники для станции скорой помощи всегда напряженные. Долгие выходные легко превращаются в угрозу для здоровья. Травмы, резкие подъемы артериального давления, потребление избыточного количества алкоголя и пищи становятся причинами вызовов.
В рязанском минздраве рассказали, как правильно вызвать скорую помощь. Соответствующий пост появился в группе ведомства.
Новогодние праздники для станции скорой помощи всегда напряженные. Долгие выходные легко превращаются в угрозу для здоровья. Травмы, резкие подъемы артериального давления, потребление избыточного количества алкоголя и пищи становятся причинами вызовов.
После ответа оператора сообщите следующую информацию:
- что случилось (ответьте максимально полно на вопросы, которые Вам задаст диспетчер скорой помощи). Это поможет определить, какая бригада (скорой или неотложной помощи) вам нужна в настоящий момент, или же достаточно консультации врача по телефону;
- номер телефона, с которого звоните;
- адрес, где находится больной (если больной находится на улице, необходимо указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать номер подъезда, этаж, код домофона);
- фамилию, имя, отчество (если известно);
- дату рождения или возраст пациента (если известно);
- фамилию вызывающего.
Четкие и полные ответы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему.
Следует указывать пути подъезда к вашему дому, сообщить о возможных препятствиях (ремонт дорог).
При возможности нужно встретить прибывшую бригаду и проводить к пациенту.