В рязанском минздраве рассказали, как правильно вызвать скорую помощь

Новогодние праздники для станции скорой помощи всегда напряженные. Долгие выходные легко превращаются в угрозу для здоровья. Травмы, резкие подъемы артериального давления, потребление избыточного количества алкоголя и пищи становятся причинами вызовов.

В рязанском минздраве рассказали, как правильно вызвать скорую помощь. Соответствующий пост появился в группе ведомства.

Новогодние праздники для станции скорой помощи всегда напряженные. Долгие выходные легко превращаются в угрозу для здоровья. Травмы, резкие подъемы артериального давления, потребление избыточного количества алкоголя и пищи становятся причинами вызовов.

После ответа оператора сообщите следующую информацию:

что случилось (ответьте максимально полно на вопросы, которые Вам задаст диспетчер скорой помощи). Это поможет определить, какая бригада (скорой или неотложной помощи) вам нужна в настоящий момент, или же достаточно консультации врача по телефону;

номер телефона, с которого звоните;

адрес, где находится больной (если больной находится на улице, необходимо указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать номер подъезда, этаж, код домофона);

фамилию, имя, отчество (если известно);

дату рождения или возраст пациента (если известно);

фамилию вызывающего.

Четкие и полные ответы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему.

Следует указывать пути подъезда к вашему дому, сообщить о возможных препятствиях (ремонт дорог).

При возможности нужно встретить прибывшую бригаду и проводить к пациенту.