В рязанской деревне загорелся дом
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 29 декабря, в деревне Чирково Ряжского округа.
В рязанской деревне загорелся дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 29 декабря, в деревне Чирково Ряжского округа.
Возгорание произошло в частном жилом доме, площадью 100 квадратных метров.
На тушение выезжали восемь человек личного состава и три единицы спецтехники.
Огнеборцы не дали огню распространиться — пожар ликвидировали.