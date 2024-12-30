В рязанской деревне загорелся дом

Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 29 декабря, в деревне Чирково Ряжского округа.

В рязанской деревне загорелся дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 29 декабря, в деревне Чирково Ряжского округа.

Возгорание произошло в частном жилом доме, площадью 100 квадратных метров.

На тушение выезжали восемь человек личного состава и три единицы спецтехники.

Огнеборцы не дали огню распространиться — пожар ликвидировали.