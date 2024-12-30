Рязанский синоптик спрогнозировал погоду на первые дни 2025 года

Рязанский синоптик спрогнозировал погоду на первые дни 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

По его данным, 31 декабря в течение дня температура будет слабо положительной, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), а к ночи температура понизится местами до -6°С, будет ветрено, местами возможны порывы 12-17 м/с, гололедица.

1 января температура воздуха вновь вернется к нулевой отметке. Снова пойдут осадки, местами возможен гололед. И такой характер погоды продержится, по предварительным прогнозам, до 3 января — затем ожидается падение температуры уже в более серьезный минус, но конкретные цифры будут известны позже.