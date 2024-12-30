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Рязанцы рассказали о своих предновогодних ритуалах
В первую очередь, жители стремятся сделать уборку — 19% респондентов.

Рязанцы рассказали о своих предновогодних ритуалах. Об этом пишет SuperJob.

4 из 10 жителей имеют традиции, приметы, ритуалы, которые обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до наступления Нового года.

В первую очередь, рязанцы стремятся сделать уборку — 19% респондентов.

На втором месте примета, согласно которой нужно обязательно успеть отдать долги (14%). По 12% ответивших относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков.

Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 8%.

Выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год точно будут по 4% опрошенных. 3% упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 2% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.