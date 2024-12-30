Россиян предупредили о мощной магнитной буре 31 декабря
Отмечается, что произошедшая солнечная вспышка стала причиной выброса вещества.
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 31 декабря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Отмечается, что произошедшая солнечная вспышка стала причиной выброса вещества.
Согласно расчетам, геошторм начнется в утренние часы предстоящего вторника, 31 декабря.
Окончание возмущений магнитосферы Земли прогнозируется ближе к полудню 1 января 2025 года.