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Россиян предупредили о мощной магнитной буре 31 декабря
Отмечается, что произошедшая солнечная вспышка стала причиной выброса вещества.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 31 декабря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Отмечается, что произошедшая солнечная вспышка стала причиной выброса вещества.

Согласно расчетам, геошторм начнется в утренние часы предстоящего вторника, 31 декабря.

Окончание возмущений магнитосферы Земли прогнозируется ближе к полудню 1 января 2025 года.