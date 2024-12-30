РИА Новости: россияне в среднем съедают более 3 тысяч калорий в новогоднюю ночь

В основе праздничного застолья — майонезные салаты и алкоголь.

россияне в среднем съедают более 3 тысяч калорий в новогоднюю ночь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Татьяну Цигальницкую.

В основе праздничного застолья — майонезные салаты и алкоголь.

Переварить такое количество еды поможет здоровый сон накануне, а для легкого утра 1 января стоит начать новогодний ужин с блюд с высоким содержанием клетчатки и не налегать на жирное.