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РИА Новости: россияне в среднем съедают более 3 тысяч калорий в новогоднюю ночь
В основе праздничного застолья — майонезные салаты и алкоголь.

россияне в среднем съедают более 3 тысяч калорий в новогоднюю ночь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Татьяну Цигальницкую.

В основе праздничного застолья — майонезные салаты и алкоголь.

Переварить такое количество еды поможет здоровый сон накануне, а для легкого утра 1 января стоит начать новогодний ужин с блюд с высоким содержанием клетчатки и не налегать на жирное.