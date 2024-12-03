«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси
В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.
«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси. Об этом сообщает «РБК».
В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.
В ней будет несколько блоков:
- стоимость подачи автомобиля;
- базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту;
- надбавка в периоды повышенного спроса (если она есть);
- стоимость дополнительных опций, (например за детское кресло или за перевозку животных).