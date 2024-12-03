«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.

«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси. Об этом сообщает «РБК».

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.

В ней будет несколько блоков: