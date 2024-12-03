Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
-2°
ЦБ USD 107.18 -0.56 03/12
ЦБ EUR 112.8 -1.51 03/12
Нал. USD 104.60 / 104.00 03/12 16:55
Нал. EUR 110.00 / 110.00 03/12 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
6 689
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
7 142
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
9 917
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
14 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси
В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.

«Яндекс» начнет показывать детализацию цен на поездки в такси. Об этом сообщает «РБК».

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа.

В ней будет несколько блоков:

  • стоимость подачи автомобиля;
  • базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту;
  • надбавка в периоды повышенного спроса (если она есть);
  • стоимость дополнительных опций, (например за детское кресло или за перевозку животных).