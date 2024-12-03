В Сараях мужчину осудили за приобретение и хранение марихуаны и маковой соломы

Ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

В Сараях мужчину осудили за приобретение и хранение марихуаны и маковой соломы. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на районный суд.

Установлено, что мужчина сорвал на заброшенном участке восемь кустов дикорастущей конопли и девять стеблей мака, привез домой, измельчил и высушил. Позже он снова наведался за наркосодержащими растениями и повторил процедуру. Наркотики сараевец хранил для личных целей.

Сотрудники полиции обнаружили незаконный схрон.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков (ст. 228 ч. 2 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.