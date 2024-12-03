В Рязанской области выросла заболеваемость вирусами

За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, среди населения зарегистрировано 7 232 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 15,3%. За тот же период в Рязанской области зарегистрировано 159 случаев COVID-19, что ниже предыдущей недели на 1,9%.

В Рязанской области выросла заболеваемость вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, среди населения зарегистрировано 7 232 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 15,3%.

За тот же период в Рязанской области зарегистрировано 159 случаев COVID-19, что ниже предыдущей недели на 1,9%.

Ранее стало известно о происхождении коронавируса.