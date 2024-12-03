В Рязани задержали мигранта с партией «синтетики»

При задержании у мужчины нашли сверток с 20 граммами эфедрона. По предварительной информации, он получил оптовую партию наркотика через тайник-закладку

В Рязани задержали мигранта с партией «синтетики». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские при силовой поддержке спецназа СОБР Росгвардии задержали 21-летнего уроженца страны Северной Африки. Отмечается, что мужчина постоянно проживал в Рязани, и в его отношении у полицейских возникли подозрения в причастности к незаконному обороту наркотиков.

При задержании у мужчины нашли сверток с 20 граммами эфедрона. По предварительной информации, он получил оптовую партию наркотика через тайник-закладку. По результату медицинского освидетельствования в организме задержанного также обнаружено наличие наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело.