В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором сбили пенсионерку

ДТП произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте.

В Рязани ищут свидетелей ДТП, которое произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте. Об этом в редакцию РЗН. инфо во вторник, 3 декабря, сообщил адвокат потерпевшей Борис Стегнин.

Пенсионерку сбил на пешеходном переходе автомобиль «Киа Церато».

Адвокат попросил всех, кто стал очевидцем ДТП, обращаться по номеру +7 (953) 732-47-96 .

Ранее появились кадры с места аварии.