В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором сбили пенсионерку
ДТП произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте.
В Рязани ищут свидетелей ДТП, которое произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте. Об этом в редакцию РЗН. инфо во вторник, 3 декабря, сообщил адвокат потерпевшей Борис Стегнин.
Пенсионерку сбил на пешеходном переходе автомобиль «Киа Церато».
Адвокат попросил всех, кто стал очевидцем ДТП, обращаться по номеру
Ранее появились кадры с места аварии.