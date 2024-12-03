В Рязани иностранца осудят за сбыт наркотиков в крупном размере

Фигуранта заключили под стражу. Иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В Рязани иностранца осудят за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 24-летний подсудимый намеревался дистанционно распространить запрещенные вещества. Для этого он вступил в переписку в Интернете, а после получил крупную партию наркотика. Незаконную деятельность пресекла полиция.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Фигуранта заключили под стражу. Иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.