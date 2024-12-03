В Рязани автомобиль выехал на «встречку» и едва не устроил ДТП
На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу и едва успевает избежать столкновения со встречной машиной.
В Рязани на развязке Северной окружной дороги во вторник, 3 декабря, автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу и едва успевает избежать столкновения со встречной машиной.
Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»