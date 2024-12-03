В России зарплаты курьеров за четыре года выросли на 100%

Показатель обошел сотрудников IT-сферы.

В России зарплаты курьеров за четыре года выросли на 100%. Об этом сообщают данные исследования SuperJob.

Показатель обошел сотрудников IT-сферы. Оплата труда программистов за тот же срок увеличилась на 77%.

Так в Москве зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла с 70 тысяч до 80 тысяч рублей, автокурьеров — со 100 тысяч до 110. В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают 65 тысяч рублей, автокурьеры — 90 тысяч. Зарплатный максимум при полной занятости может достигать 220 тысяч рублей.