В России спрогнозировали рост цен на товары и услуги в 2025 году

Это связано с повышением ставки ЦБ и арендной платы для ретейлеров.

В России спрогнозировали рост цен на товары и услуги в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

Это связано с повышением ставки ЦБ и арендной платы для ретейлеров.

«Ключевая ставка выросла, и ожидается, что она еще больше вырастет в декабре. Это значит, что кредиты станут еще дороже. У нас для торговых центров очень высокое бремя, не только кредитное, но и налоговое. Не думаю, что мы увидим, как закрываются торговые центры. Но мы можем увидеть, как в любом случае будет расти арендная плата. Соответственно, из-за роста арендной платы будет расти и стоимость товаров, которые продаются», — сказал он.

Также, по мнению экспертов, негативно на ситуацию влияет курс рубля.